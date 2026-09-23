Польша разместила на границе с Украиной подразделения противовоздушной обороны ПВО. Об этом сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, его слова приводит РИА Новости.

По словам польского политика, батареи ЗРК Patriot давно стоят в Подкарпатском воеводстве, теперь их развернули еще в Люблинском и Мазовецком воеводствах.

Косиняк-Камыш уточнил, что подразделения ПВО, расположенные на границе, получат приказ уничтожать чужие воздушные объекты, которые приближаются и нарушают воздушное пространство Польши. Кроме того, Варшава ведет переговоры со странами НАТО об усилении польской противовоздушной обороны, добавил глава минобороны республики.