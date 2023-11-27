Польские пограничники на сутки приостановят пропуск грузового автотранспорта через КПП «Угринов-Долгобычев» на границе с Украиной. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

«Внимание, временно ограничено оформление грузовиков и автобусов в пункте пропуска «Угринов — Долгобычев», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Приостановка пропуска грузовых автомобилей вводится на сутки ввиду ремонтных работ и отключения электричества на польской стороне КПП. «По информации, поступившей от польских пограничников, 28 ноября 2023 года в пункте пропуска «Долгобычев» из-за ремонтных работ произойдет отключение электроэнергии», — добавили в украинской погранслужбе.