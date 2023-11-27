Из-за неблагоприятных погодных условий руководство Молдовы временно остановило работу нескольких контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Одесской областью Украины. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По информации ведомства, населенный пункт Каушаны (Республика Молдова) столкнулся с проблемами из-за непогоды, что привело к перегрузке трассы. В связи с этим молдавская сторона приняла решение временно приостановить пропуск транспортных средств через КПП «Маяки — Паланка — Удобное» и «Староказачье — Тудора».