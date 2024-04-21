21 апреля группа жителей некоторых населенных пунктов Тавушской области вновь перекрыла межгосударственную дорогу, ведущую в Грузию, на участке Киранц-Воскепар.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает радиостанция «Свобода».

Ранее, 20 апреля, жители, перекрывшие межгосударственную дорогу, заявили, что запланирована встреча с вице-премьером Мгером Григоряном и, если разъяснения не окажутся удовлетворительными, акции продолжатся.

Перекрыв межгосударственную дорогу, они выразили протест против недавнего соглашения между Арменией и Азербайджаном о демаркации границы, посчитав это односторонней уступкой со стороны Армении.

Участники акции заявили, что проведение демаркации на территориях, упомянутых в соглашении, и согласно предложенным принципам может создать риски безопасности для ряда населенных пунктов региона.

Уже вечером 20 апреля участники акции открыли дорогу, а сегодня снова закрыли ее.