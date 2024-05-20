Продолжаются работы, связанные с демаркацией границы на территории села Киранц (Хейримли) на участке азербайджано-армянской границы.

В селе уже установлены пограничные ограждения, сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, рядом со столбами стоят пограничники. Жителям деревни не разрешили подойти.

«Еще один столб установлен рядом с рекой», — рассказали жители деревни.

На этом участке граница взята под контроль погранвойсками Армении.

Для удобного проведения процесса въезд в Киранц временно закрыт.