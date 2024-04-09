Армения и Азербайджан пока не достигли консенсуса о начале делимитации границ с Тавушской области, где Баку требует на возвращение четырех сел. Об этом на брифинге заявил сопредседатель армянской стороны комиссии по делимитации, вице-премьер Мгер Григорян.

«Решение о начале делимитации с этой части может быть принято только тогда, когда будет консенсус по остальным принципиальным вопросам», — заявил он.

Оппозиция неоднократно заявляла, что считает неприемлемым возвращать Азербайджану четыре села в Тавушской области, которые Армения захватила после боевых действий в 1990-х. Власти в Ереване заявляют, что таким образом можно начать делимитацию границ с Азербайджаном. (ТАСС)