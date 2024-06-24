«24 июня в связи с дорожно-строительными работами на дороге Киранц-Ачаркут будут проведены взрывные работы», — говорится в сообщении.

Дорога через Ачаркут станет альтернативным путем для поездок в село Киранц, после того как в рамках делимитации границы дорожный мост на въезде в населенный пункт будет передан Азербайджану.