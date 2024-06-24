Взрывные работы будут проведены на дороге Киранц-Ачаркут в Тавушской области Армении, сообщает Дорожный департамент.
«24 июня в связи с дорожно-строительными работами на дороге Киранц-Ачаркут будут проведены взрывные работы», — говорится в сообщении.
Дорога через Ачаркут станет альтернативным путем для поездок в село Киранц, после того как в рамках делимитации границы дорожный мост на въезде в населенный пункт будет передан Азербайджану.
В рамках делимитации часть территории Киранца – а это два дома, мост, участок межгосударственной дороги в Грузию и, предварительно, более 50 земельных участков, должны отойти Азербайджану. (SputnikАрмения)