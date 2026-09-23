Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял участие в приеме, организованном президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило в X.

Прием совпал с периодом расширения азербайджано-американского партнерства после Вашингтонского саммита 8 августа и подписания Хартии стратегического партнерства.

«Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего укрепления сотрудничества, в том числе в сферах взаимосвязанности, энергетики, торговли и инвестиций», — отметили в МИД Азербайджана.