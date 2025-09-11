Польша ввела ограничения на полеты вдоль границы с Беларусью и Украиной до 9 декабря из-за инцидента с проникновением на территорию страны дронов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польское агентство воздушного транспорта.

Как отмечается в сообщении ведомства, ограничения введены по запросу Оперативного командования вооруженных сил Польши. Они не распространяются на военную авиацию, уточняет агентство. Кроме того, в пределах данной зоны полностью запрещается использование гражданских беспилотников.