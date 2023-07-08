Власти Польши решили усилить военную группировку на границе с Беларусью. К востоку страны отправлено 1 тысяча военнослужащих и 200 единиц техники, сообщило накануне Генеральное командование польской армии в Twitter.

«Мы усиливаем присутствие в Восточной Польше. Тысяча военнослужащих и около 200 единиц техники из состава 12-й механизированной бригады и 17-й механизированной бригады переместятся на восток Польши», — говорится в сообщении командования Вооруженных сил Польши.

Подчеркивается, что присутствие войск является «демонстрацией воли и способности немедленно реагировать на попытки дестабилизировать ситуацию на границе».

Польские военные также предупредили водителей, что 8 июля будет усилено движение военных колонн на востоке страны.