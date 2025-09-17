В Польше в среду, 17 сентября, на военном полигоне в Оржише, расположенном примерно в 100 километрах от стратегического Сувальского коридора, начинаются крупные учения бронетанковых войск и воздушных сил под кодовым названием «Железные ворота», сообщает TVP Info.

За учениями будут наблюдать, в частности, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, а также начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Вислав Кукула.

На полигоне запланировано отработать взаимодействие различных видов войск: бронетанковых, механизированных, артиллерийских и воздушных сил.

Поддержку с воздуха будут оказывать истребители F-35 и F-16, а также штурмовые вертолеты AH-64 Apache.