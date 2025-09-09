Польша полностью закроет границу с Беларусью в полночь с 11 на 12 сентября из-за российско-белорусских военных учений «Запад-2025», заявил премьер-министр страны Дональд Туск. «Как вы знаете, на территории Беларуси в непосредственной близости от польской границы, начинаются весьма агрессивные — с точки зрения военной доктрины — российско-белорусские учения. По соображениям государственной безопасности мы закроем границу с Беларусью, включая железнодорожные переход», — сказал Туск. Он добавил, что целью военных маневров станет моделирование операции по захвату Сувалкского коридора, который отделяет страны Балтии от союзников по НАТО, в том числе от Польши.

До сих пор на польско-белорусской границе продолжали работать два погранпункта: «Кукурыки — Козловичи» для грузового транспорта и «Тересполь — Брест» для пассажиров. Железнодорожное сообщение было только грузовым. Совместные стратегические учения «Запад-2025» России и Беларуси пройдут с 12 по 16 сентября. На них будет отрабатываться применение ядерного оружия и ракетной системы «Орешник», говорил ранее белорусский министр обороны Виктор Хренин. Он отмечал, что это станет «ответом на милитаризацию» у границ страны, в частности — на создание в Польше группировки численностью 30–34 тыс. военнослужащих.

Отношения Польши и Беларуси обострились после того, как на прошлой неделе белорусские силовики задержали польского гражданина по подозрению в шпионаже. По данным правоохранителей, Гжегош Гавел 1998 года рождения собирал сведения о предстоящих учениях «Запад-2025». Туск заявил, что Варшава примет ответные меры, если подобные провокации со стороны Минска продолжатся.

В 2024 году Польша объявила о начале реализации программы «Восточный щит» стоимостью $2,6 млрд, которая предусматривает строительство укреплений и заборов, размещение систем мониторинга, а также высадку специальных лесных насаждений вдоль 400-километровой границы с Россией и Беларусью. Глава Генштаба Польши Веслав Кукула отмечал, что военные также подготовят местность для создания минных полей, а мины расставят «только тогда, когда мы будем уверены в неизбежности войны». (moscowtimes.ru)