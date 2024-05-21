Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что польские власти не собираются устанавливать противопехотные мины на границе с Россией и Беларусью в рамках программы «Восточный щит». Варшава не планирует выходить из Оттавской конвенции, которая запрещает использование таких мин.

Как сообщает #, об этом Туск заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях канцелярии польского премьера.