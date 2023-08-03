Польская армия перебросила вертолеты к границе с Беларусью, пилоты без колебаний откроют огонь, если понадобится.

Об этом заявил генерал Марек Соколовский, пишет TVP. Боевые вертолеты из 1-й воздушно-десантной бригады сухопутных войск и 25-й воздушно-кавалерийской бригады будут находиться в режиме немедленного реагирования.

«Вертолеты вооружены и готовы к бою. Здесь есть очень опытные пилоты, имеющие полное право на полеты, есть пилоты, которые еще со мной в Афганистане и в Ираке применяли авиационное вооружение и ракеты. Они опытные. Если что-то будет вызывать опасения, они без колебаний применят вооружение», — добавил Соколовский.

Генерал отметил, что вертолеты будут базироваться в двух точках. «Уже сегодня была проведена предварительная разведка мест их дислокации. Проведены технические инструктажи в области авиации», — сказал он.