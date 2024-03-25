Польша намерена возвести на границе с Беларусью наблюдательные башни. Об этом сообщил главный комендант службы пограничной охраны республики бригадный генерал Роберт Баган, его цитирует газета Dziennik Gazety Prawnej.

«Речь идет о башнях высотой 70 метров, которые будут оборудованы современными оптико-электронными приборами», — пояснил Баган.

По словам генерала, вышки позволят наблюдать за обстановкой в радиусе 10 км.

Кроме того, в Польше намерены укрепить забор на границе поперечными балками, а также усилить патрулирование с помощью беспилотников.