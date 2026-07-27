Легендарный в прошлом футболист Андреа Пирло больше не претендует на пост главного тренера сборной Италии. Об этом 47-летний специалист сообщил в соцсетях. Его возможное назначение сорвалось на фоне споров из-за контракта с российской букмекерской компанией.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Федерация футбола Италии рассматривала Пирло как одного из основных кандидатов после отказа Хосепа Гвардиолы и Карло Анчелотти. Официально федерация ситуацию не комментировала.

Проблемой стало сотрудничество Пирло с российским букмекером. Экс-футболист сборной Италии выступал амбассадором компании, а летом его реклама активно шла во время трансляций чемпионата мира. На этом фоне в Италии появились вопросы к возможному назначению специалиста в национальную команду.

Сам Пирло заявил, что его контракт носил «исключительно коммерческий и спортивный характер». По словам итальянца, попытки придать этому сотрудничеству политический смысл означают, что ему приписывают взгляды, которых он никогда не высказывал.

Против назначения Пирло выступила итальянская ассоциация по защите прав потребителей Codacons. Организация заявила, что готовит жалобу в AGCOM из-за возможного нарушения запрета на рекламу и спонсорство азартных игр. Кроме того, Codacons пригрозила обратиться в административный суд, если федерация утвердит Пирло главным тренером сборной.