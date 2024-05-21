Аргентинец Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера английского «Челси».

Как передает # со ссылкой на The Telegraph, об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Решение о расторжении контракта было принято по обоюдному согласию.

«Спасибо группе владельцев «Челси» за возможность стать частью истории этого клуба, — сказал Почеттино. — Теперь у команды хорошие возможности для продвижения в чемпионате Англии и в европейских турнирах в ближайшие годы».

Почеттино 52 года, он возглавлял «Челси» с мая 2023 года. Под его руководством клуб занял шестое место в чемпионате Англии и обеспечил себе участие в еврокубках в сезоне-2024/25. Также лондонцы вышли в финал Кубка английской лиги и уступили со счетом 0:1 после дополнительного времени «Ливерпулю».