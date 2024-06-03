Назначен новый главный тренер сборной Казахстана по футболу.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Казахстана.

Главным тренером сборной стал Станислав Черчесов. Последним местом работы российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош».

Сборная Казахстана является соперником сборной Азербайджана в товарищеском матче. Команды встретятся 11 июня в Венгрии.

Отметим, что ранее в СМИ прошла информация о том, что Черчесов являлся кандидатом на должность главного тренера сборной Азербайджана.