Украинский специалист Роман Григорчук назначен главным тренером ФК «Нефтчи».

Как сообщает пресс-служба клуба, с находящимся с визитом в Баку для участия в международном мероприятии специалистом достигнута договоренность и подписан контракт сроком на 2 года.

Роман Григорчук начал тренерскую деятельность в 1998 году в качестве помощника тренера, а с 2000 года занимал пост главного тренера, работал с латвийскими клубами «Динабург» и «Вентспилс», украинскими — «Металлург» и «Черноморец», азербайджанским клубом «Габала», казахстанским клубом «Астана» и белорусским «Шахтером».