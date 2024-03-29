«Реал» Мадрид планирует назначать возглавляющего леверкузенский «Байер» Хаби Алонсо главным тренером в 2025 году, сообщает испанское интернет-издание Sport.es.

По данным источника, решение специалиста остаться в «Байере» на следующий сезон может быть связано с тем, что он хочет стать следующим после Карло Анчелотти главным тренером «сливочных». Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» отказался от идеи приглашения Хаби Алонсо.

Испанец возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. После 26 туров чемпионата Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством Алонсо возглавляет турнирную таблицу, набрав 70 очков. «Бавария» занимает второе место. В активе клуба из Мюнхена 60 очков.

«Моя работа в «Байере» еще нё окончена. Я хочу помочь клубу, помочь игрокам… Здесь всё великолепно. Я ещё молодой тренер, но думаю, что это лучшее решение для моего будущего. Я не торопился и уверен в том, что принял правильное решение», — приводит слова Алонсо известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter). (championat.com)