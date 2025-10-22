Армения и США работают над реализацией проекта TRIPP и осуществлением других договоренностей, достигнутых в Вашингтоне.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления на V Форуме «Шелковый путь» в Тбилиси.

Касаясь вопроса открытия коммуникаций на Южном Кавказе, премьер-министр Пашинян сослался на соглашения, подписанные между Арменией и Азербайджаном 8 августа в Вашингтоне при посредничестве США.

«Армения совместно с США и согласованными третьими сторонами будет работать по определению рамок реализации проекта Маршрута TRIPP на территории Армении. Мы вновь подтверждаем нашу решимость для принятия всех необходимых шагов для скорейшего достижения этой цели», — заявил премьер-министр.

Он также отметил, что в настоящее время Ереван и Вашингтон прилагают серьезные усилия по выполнению достигнутых соглашений.