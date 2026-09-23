Число американских военнослужащих, погибших в ходе конфликта с Ираном, достигло 19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обновленные данные Пентагона.

После очередного обновления статистики американское военное ведомство добавило в официальный список еще одну погибшую. Ее личность пока не раскрывается.

По данным американских СМИ, речь идет о военнослужащей армии США, которая находилась на военном борту по пути на Ближний Восток. Во время полета ей потребовалась экстренная медицинская помощь, однако спасти ее не удалось. Смерть была классифицирована как не связанная с боевыми действиями.