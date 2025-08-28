Президент США Дональд Трамп обсудил на встрече с Тони Блэром и Джаредом Кушнером в Овальном кабинете в среду план развития сектора Газа после завершения конфликта, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на информированный источник.

По его данным, Трамп «более часа обсуждал Газу и послевоенный план развития сектора (…) со своим зятем Джаредом Кушнером, бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром и высшими помощниками администрации».

СМИ отмечают, что подробности обсуждаемых предложений не разглашаются и точные очертания плана пока не ясны.

В Белом доме заявили: «Трамп ясно дал понять, что хочет прекращения войны, а также мира и процветания для всех в регионе».