Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с председателем правления турецкого Karadeniz Holding, специализирующегося в энергетической и судостроительной отраслях, Османом Муратом Караденизом.

Об этом М.Джаббаров написал на своей странице в соцсети X.

Министр отметил, что на встрече были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества:

«Мы обменялись мнениями о благоприятной деловой и инвестиционной среде, созданной в Азербайджане, а также о потенциальных проектах, представляющих взаимный интерес».