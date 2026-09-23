Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на общих дебатах 81-й сессии Генассамблеи ООН, ответил на слова президента США, который назвал иранцев «террористами». «Мы не террористы. Мы только защищались», – заявил он.

Пезешкиан сказал, что Иран сам стал жертвой терроризма: он упомянул убийство верховного лидера страны, удары по школе и спортивному залу, где играли дети, а также убийство Исмаила Хании в Тегеране. Президент обвинил США и Израиль в ударах по университетам, больницам и другим гражданским объектам.

Пезешкиан подчеркнул, что Иран укрепляет оборону, чтобы бомбардировки его городов не оставались без ответа, и не будет спрашивать ничьего разрешения на защиту страны. «Они испытали стойкость Ирана и поняли, что заставить его сдаться невозможно», – сказал он. Иран, по его словам, не стремится к ядерному оружию, но не откажется от мирного использования ядерных технологий в медицине, сельском хозяйстве, промышленности и энергетике.

Иран считает, что технологии мирного атома не могут принадлежать ограниченному числу стран, и намерен развивать ядерную энергетику. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Иран не приемлет ограничения доступа к мирным ядерным технологиям. Ядерные технологии также являются неотъемлемым правом иранского народа для развития медицины, сельского хозяйства, промышленности и устойчивой энергетики. Позиция Ирана однозначна — нет ядерному оружию и нет лишению доступа к ядерным знаниям», — сказал он в ходе выступления на Генассамблее ООН.

Пезешкиан подчеркнул, что вопрос иранской ядерной программы должен быть решен не на поле боя, а посредством взаимного соглашения, гарантирующего права народа и мирный характер этой программы.