Согласно опросу общественного мнения в Иране, кандидат-реформатор Масуд Пезешкиан победит во втором туре президентских выборов с 49,5 % голосов, за кандидата-консерватора Саида Джалили отдали предпочтение 43,9 % избирателей.

Иранское студенческое агентство по опросам (ISPA) представило результаты опроса, проведенного 3 июля по всей стране относительно второго тура президентских выборов.

В ходе анкетирования, проведенного среди 3606 человек старше 18 лет в 31 провинции страны, избирателям, заявившим, что они обязательно примут участие в выборах или рассматривают возможность участия в них, был задан вопрос: «Если бы президентские выборы состоялись прямо сейчас, за кого бы вы проголосовали между Пезешкианом и Джалили?»

49,5 % участников опроса заявили, что проголосовали бы за реформистского кандидата Пезешкиана, а 43,9 % – за консервативного кандидата Джалили, бывшего генерального секретаря Высшего совета национальной безопасности.

4,8 % участников заявили, что будут голосовать, но еще не решили, 1,8 % заявили, что проголосуют «против всех».