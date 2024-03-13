Мнение жителей США об Израиле достигло худших за последние 20 лет значений на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, следует из опроса авторитетной исследовательской компании Gallup.

По ее данным, об «очень благоприятном» или «в основном благоприятном» отношении к Израилю заявили лишь 58% респондентов. При этом в прошлом году этот показатель был на уровне 68%. Нынешние показатели являются «самым низким рейтингом благоприятного отношения к Израилю более чем за последние два десятилетия». (АзФронт)