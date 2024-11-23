По меньшей мере 64% жителей Израиля заявили, что не доверяют кабинету премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это следует из результатов проведенного 12-м телеканалом Израиля опроса.

Еще 30% респондентов указали, что по-прежнему доверяют нынешнему составу правительства страны.

По его данным, 79% респондентов также поддержали создание государственной комиссии по расследованию ошибок политического и военного руководства Израиля во время вторжения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на территорию страны 7 октября 2023 года. Только 8% опрошенных заявили, что они выступают против такого расследования, а 13% респондентов затруднились с ответом.

Кроме того, их спросили о том, как они относятся к заключению соглашения о прекращении огня с ливанским шиитским движением «Хезболлах»: 54% заявили о том, что поддержали бы сделку, еще 24% высказались против такой договоренности.