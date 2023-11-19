Всего 19% израильтян считают, что правительство Нетаньяху должно остаться у власти, несмотря на провал кабинета до и после катастрофы 7 октября. Согласно опросу, проведенному институтом «Мидгам» по заказу 12-го канала, 58% респондентов хотят проведения новых парламентских выборов после окончания войны в Газе. По позавчерашнему опросу “Маарива”, Ликуд получит на выборах 17 мандатов, а партия Бени Ганца и Саара 42 мандата.

Октябрьская трагедия сдвинула общество вправо: на вопрос «Надо ли возрождать в Секторе Газа еврейские поселения?» 44% ответили положительно и 39% отрицательно. У 17% опрошенных (почти пятая часть — огромная доля) нет ответа. 16% лево-центристов поддерживают такой вариант.

В то же время идея оккупации сектора войсками ЦАХАЛа после окончания войны крайне непопулярна: среди избирателей блока Нетаньяху эту идею поддерживают 18% и всего 10% в противоположном лагере. В целом речь идет о 14-процентной поддержке. Непонятно, о чем думают те, кто хотел бы вернуть поселенцев в Гуш-Катиф и в то же время не желает держать там армию.

Два других ответа на вопрос «Что делать с Газой?»: оккупировать и возродить поселения и передать в руки международных сил. Эти идеи поддерживают соответственно 32% и 30% опрошенных. Всего 10% считают хорошим выходом передачу Сектора Газа под власть Палестинской автономии. Даже в левоцентристском лагере это поддерживают всего 23%. Передача Газы международным силам особенно популярна в стане левых и центристов: 49% тех, кто проголосовал за партии, противостоящие блоку Нетаньяху, считают это наилучшим вариантом, и 38% называющих себя левыми и центристами.

36% опрошенных сказали, что нападение ХАМАСа сдвинуло их политические позиции вправо, 6% — напротив, влево, а 53% ответили, что это не повлияло на их политическую самоидентификацию. Еще более правыми стали 55% избирателей блока Нетаньяху и 22% избирателей из стана его противников. Среди тех, кто считает себя левыми и центристами, поправели 10%. Но в этом лагере события октября сдвинули влево 18% респондентов. (israelinfo.co.il)