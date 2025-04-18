Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал понять Бразильской конфедерации футбола (CBF), что приоритетом для него является продолжение работы в «Королевском клубе». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, руководство «сливочных» также знает, что итальянский специалист хочет остаться на посту главного тренера «Реала». Подчёркивается, что после отказа Анчелотти CBF отдаёт предпочтение Жорже Жезушу, возглавляющему саудовский «Аль-Хиляль».

Ранее СМИ сообщали, что Анчелотти может быть уволен по окончании нынешнего сезона. Его действующее трудовое соглашение с «Реалом» рассчитано до лета 2026 года.