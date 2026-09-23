Генеральный директор команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф не приедет на Гран-при Азербайджана.

Как сообщает GPblog, 54-летний австриец будет следить за этапом дистанционно. В Баку его обязанности возьмет на себя заместитель руководителя команды Брэдли Лорд.

Отсутствие Вольфа на отдельных этапах не является необычным. В нынешнем сезоне Вольф также не присутствовал на этапе в Японии, причем конкретная причина его отсутствия тогда тоже не сообщалась.

Гран-при Азербайджана открывает для «Мерседеса» серию из трех тройных этапов до конца сезона. Ранее Вольф отмечал, что на этом отрезке чемпионата многое может измениться.

По словам руководителя «Мерседеса», надежность, подготовка и исполнение на гоночных уикендах станут особенно важными. Он также отмечал, что команда может как укрепить, так и потерять свои позиции в чемпионате на этом отрезке.

Гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдет 24-26 сентября.