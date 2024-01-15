Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил турецких чиновников пропустить форум в Давосе из-за «произраильской позиции» его организаторов относительно конфликта в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, на форум должен был, в частности, поехать министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек, однако Эрдоган не позволил ему это сделать.

Как пишет агентство, основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб осудил «террористические атаки [палестинского движения] ХАМАС на Израиль». Такая позиция возмутила турецких политиков, хотя Шваб и призвал принять меры по защите гражданского населения сектора Газа.