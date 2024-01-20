Проведение этапа «Формулы-1» в Сингапуре оказалось под вопросом после сообщений о коррупционном скандале с участием одного из организаторов Гран-при.

Ряд местных изданий сообщили, что бывший министр транспорта Сингапура мог получить от директора Гран-при Онг Бенг Сенга взятку в размере около 130 тыс. долларов, включая билеты на саму гонку на ближайшие нескольких лет, передает вести.ру.

Министр Субраманиам Исмарам на фоне этих и других обвинений – а всего ему вменяется 27 случаев получения незаконного вознаграждения, – подал в отставку на уходящей неделе.

Нужно также отметить, что Исаварам не признал себя виновным ни по одному из предъявленных обвинений. В отношении Бенг Сенга прокурорскими работниками также ведется расследование.

При этом в заявлении официальных лиц страны говорится, что на данный момент ничто не свидетельствует о причинении финансового ущерба правительству и государству от действующих контрактов с «Формулой-1» на проведение Гран-при Сингапура.

Некоторое время назад местные журналисты сообщали, что проведение формулической гонки в Сингапуре находится под большим вопросом из-за этого скандала, но теперь считается, что расследование не повлияет на взаимоотношения правительства страны с организаторами чемпионата «Королевской серии».