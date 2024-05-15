Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом.

Как сообщили # в отделе по связям с общественностью и прессе, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова проинформировала президента Сингапура о ситуации в регионе, мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией.

В ходе беседы был затронут вопрос о Конференции СОР29, которая будет проведена в Баку в ноябре этого года.

Президент Сингапура заявил, что его страна будет широко представлена на COP29.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.