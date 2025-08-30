История имеет свойство повторяться, тем более что человечество не извлекает из нее нужных уроков. Прочитав новость о новых запретах против мигрантов в РФ, решил «пролистать» интернет и найти причину подобного, безумного поведения властей России. Нашел много интересного, с чем и решил поделиться с читателями.

Основа заложена в Нюрнберге

Итак, 15 сентября 1935 года в партийной столице нацистов Нюрнберге были приняты расовые законы. Из равноправных граждан Германии евреи превратились в «подданных» Третьего рейха — людей второго сорта. Нюрнбергские законы распространялись также на чернокожее и цыганское население страны и заложили основу для дальнейшей дискриминации «неарийских» народов.

Приход к власти в Германии нацистов ознаменовался гонениями на евреев. Уже после успешных для НСДАП выборов в рейхстаг в 1930 году штурмовики начали устраивать погромы. В последующие годы был принят ряд законов, ущемлявших права евреев. Мощную пропагандистскую работу вели СМИ нацистской партии. В апреле евреям ограничили пятипроцентную квоту в школах и университетах, их удалили из прессы и пытались вытеснить из культурной жизни страны. Не желая вызывать негативную реакцию международной общественности, нацисты стремились не репрессировать евреев, а заставить их бежать из Германии. Вслед за первой вспышкой антисемитизма наступило затишье. В 1934 году преследование евреев пошло на спад, и многие из них вернулись в страну. Тем не менее их положение все более осложнялось.

Летом 1935 года евреям запретили служить в вермахте и перестали пускать в кафе и рестораны. В парках, театрах и бассейнах появились таблички с надписями «евреям вход воспрещен».

«Антисемитские мероприятия, проводившиеся весной и летом 1935 года, принимали разные формы, — констатирует британский исследователь нацистской Германии Ричард Эванс в своем труде «Третий рейх. Дни триумфа». — В мае было огромное число бойкотов еврейских магазинов, организованных штурмовиками и эсэсовцами, которые часто сопровождались насилием. Изгнание евреев из экономической жизни должно было успокоить многих сторонников партии из мелкой буржуазии и предоставить им возможность улучшить собственное материальное положение. Новая кампания антисемитской пропаганды, террора и законодательных решений должна была отвернуть враждебность общества от режима, возложив всю вину за жалкое положение народа исключительно на евреев».

Яростно готовил почву к дальнейшим шагам Йозеф Геббельс. 30 июня 1935-го он заявил, что «евреи снова пытаются расхаживать по нашим улицам», но они «должны соблюдать законы гостеприимства и не вести себя так, будто они такие же, как мы».

Так называемые Нюрнбергские расовые законы были приняты на заседании рейхстага в последний день съезда НСДАП 15 сентября 1935 года по инициативе Геббельса.

На законном основании миллионы людей были лишены гражданских прав.

Нюрнбергские законы несколько раз ужесточались, закрыв евреям доступ почти ко всем должностям и профессиям, ограничив свободу их передвижения. В удостоверение личности отныне ставилась обязательная отметка «еврей», что послужило прелюдией к «окончательному решению еврейского вопроса». В нацистском школьном учебнике было сказано: «Евреи хотели высосать кровь немецкого народа, но фюрер их опередил»…

Наверное историкам, писавшим труды на тему фашизма и в голову не пришло бы, что спустя 90 лет коричневая чума вернется и будет насаждаться теми, кто годами воевал с этой мразью, ради чего сложил на алтарь победы миллионы голов своих граждан различной национальности. Да, сегодня, Россия переняла у Германии азы фашизма, и Москва стала главным оплотом на этот раз русского нацизма.

Миллионы и технологии на борьбу с…мигрантами

С 1 сентября в Москве начнет действовать новая система контроля за мигрантами. Как сообщил мэр Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде», программа будет напоминать ковидный социальный регистр, когда горожане должны были отправлять свои фотографии через приложение. «Аналогичная программа вводится для мигрантов — мы будем знать их местонахождение», — пояснил мэр. По словам Собянина, столичные власти получили разрешение на проведение «целого ряда экспериментов» для усиления контроля. Уже сейчас во всех аэропортах Москвы внедрен биометрический контроль мигрантов. Дополнительно вводится электронная карта, куда будут заноситься все персональные данные.

Украину и Молдову Россия из-за своей закаменелой политики, которая строится на идеологическом базисе большевиков – «если ты не с нами, значить против нас», потеряла навсегда. Теперь, видя, что страны Южного Кавказа и Центральной Азии сделали правильный вывод из украинского урока, когда среди гарантов неприкосновенности Украины была и Россия, Москва начала нервничать. Ведь страны Южного Кавказа и Центральной Азии уже определились с политическими приоритетами и направлениями, которые отнюдь не в пользу Москвы: кто-то выбрал сотрудничество с Западом, кто-то с Китаем, часть государств, решив сотрудничать вместе, создали Объединение Тюркских Государств. Никто не хочет повторить судьбу Украины, вот Москва и решила отомстить, ударив больнее. В России полным ходом идет борьба с мигрантами, будь то азербайджанец, армянин или узбек. Как и в нацисткой Германии, московские власти понимают, что экономическая ситуация будет ухудшаться, начнутся задержки зарплат, соцвыплат и пенсий. В данном случае нужно возложить вину на мигрантов, наказать их, тем самым показать своему населению, что власть борется ради их благополучия с врагами. Как нацистская Германия поступала с евреями.

В Госдуме предложили распространить запрет на работу мигрантов в такси, введенный в Петербурге, на всю Россию. По мнению депутата Михаила Матвеева, такая мера повысит безопасность перевозок и перераспределит рабочие места в пользу граждан РФ. Идею поддержал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, заявивший, что «нельзя доверять жизни русских людей плохо подготовленным водителям-иностранцам». Матвеев заявил, что введенные в Петербурге и Самарской области ограничения на работу мигрантов на транспорте повысят безопасность граждан.

То есть, говоря всем понятным народным языком, по их логике, гражданам РФ будет безопаснее, если их возит не мигрант, который, если даже не знает адреса, пользуется мобильными приложениями, а условный Иван, у которого утро начинается с пива и заканчивается более крепкими дешевыми алкогольными напитками. Исключения всегда есть, но в целом ситуация выглядит именно так.

Не хватает звезды Давида

Ситуация настолько абсурдная, что мигрантам уже запрещают работать даже курьерами в больших городах.

Власти Санкт-Петербурга хотят запретить мигрантам работать курьерами и таксистами. Запрет касается иностранных граждан, которые работают по трудовому патенту. Граждан Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана это не затронет – им патент не нужен.

Но их могут коснуться новые правила, которые для служб доставки собираются ввести в Петербурге: у курьеров должно быть устройство для отслеживания, которое передает их работодателю геолокацию, на одежде, сумке и транспорте – номер (в том числе на велосипеде или самокате), также компании должны вести учет всех доставок. Кроме того, в Петербурге запретят передвижение для курьеров на любом транспорте в некоторых зонах города.

Первым и самым очевидным последствием таких мер станет увеличение стоимости услуг такси и курьерских служб. Российские экономисты бьют в набат: процент безработных в России сейчас где то порядка 2-3%. И это намного меньше, чем нужно для нормального существования экономики. Есть такое понятие в экономике – естественный уровень безработицы, это где то порядка 3,5-4,5%. То есть это означает, что в России людей катастрофически не хватает. Такси, например, это фактически та сфера, где, 70-80% [работников] – это мигранты. То есть это означает, что сокращение мигрантов в этих сферах приведет к тому, что предложение услуг на этом рынке будет намного меньше. Это означает, что цены на эти услуги будут больше. Экономисты считают, что на самом деле, к сожалению, это вообще к экономике никакого отношения не имеет, потому что это делается по политическим соображениям.

В России процесс «евреизации» времен нацистского Рейха мигрантов идет полным ходом.

Среди относительно недавних нововведений – принятый Госдумой закон о цифровом контроле за мигрантами в Москве и Московской области. С первого сентября каждый мигрант в столице России и Подмосковье – кроме дипломатов, детей и граждан Беларуси – будет обязан зарегистрироваться в приложении, которое предоставляет властям его геолокацию. Мигранты также должны пройти обязательную регистрацию по месту нахождения, дактилоскопию и фотографирование. В случае изменения фактического места нахождения они обязаны уведомить МВД России в течение трех рабочих дней.

Дети мигрантов с нового учебного года не могут учиться в российских школах, если не сдадут предварительный экзамен на знание русского языка. Исключений нет – его обязаны сдавать и первоклассники, и старшеклассники. При этом 81% подавших документы детей получили отказы в праве на сдачу этого экзамена, даже не были к нему допущены – по формальным основаниям, вроде неполного комплекта документов, неверных сведений в документах или отсутствия мест в желаемых школах. Одновременно депутаты предлагают сделать этот отбор еще суровее – с ограниченным количеством попыток, а после трех неудачных попыток высылать несовершеннолетних из России «ждать родителей дома». Такое предложение выдвинул глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Часть мигрантов, живущих и работающих в России, попали в так называемый реестр контролируемых лиц. Он работает с февраля 2025 года и создавался с целью контроля за теми иностранцами, которые нарушали законы в России, в отношении которых заведено уголовное дело, которых подозревают в экстремизме или которые въехали в страну нелегально. Однако в нем оказались и люди с патентами, без правонарушений, официально работающие в России. Чтобы «выписаться» из реестра, в который их внесли по ошибке, люди вынуждены повторно собирать документы, доказывая легальность своего пребывания, – а до тех пор у них заблокированы все банковские карты и счета.

На фоне ужесточения законов и растущей нетерпимости властей России к трудовым мигрантам, продолжаются облавы на иностранцев – в общежитиях, на рынках, в спортклубах. Попавшие в них люди рассказывают, что их пытаются вербовать на войну под угрозой депортации и избиений. Если же мигрант успел получить гражданство России, его могут отправить в армию – и заставить участвовать в войне с Украиной – принудительно: в мае 2025 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отчитался об отправке на войну 20 тысяч мигрантов, получивших гражданство РФ.

Расовые камеры

Экономист Николай Кульбака констатирует, что при стареющем и сокращающемся населении России ее антимигрантская политика приносит ей проблемы, которые не потеряют актуальность как минимум в ближайшее десятилетие:

«Проблема мигрантов будет, скорее всего, остра для России ближайшие 10 лет точно, если не больше. Потому что население России стремительно стареет. Сейчас, по-моему, средний возраст порядка 43-44 лет в стране. Идет сокращение сейчас стремительное численности рабочей силы – мы теряем примерно от 300 до 500 тысяч человек рабочей силы в год. Просто демографически. И это означает, что мы не можем отказаться от мигрантов. То есть, если точнее, так: если мы отказываемся от мигрантов, то это означает, что мы начинаем сокращать объем производства и экономику».

Во всех аэропортах введен биометрический контроль мигрантов. Прежде чем пройти границу мигрант сдает биометрию — фото и отпечатки пальцев. Затем в Миграционном центре получают данные его генома. Эта биометрия ложится в основу базы ФСБ и МВД, чтобы в дальнейшем контролировать мигрантов.

С 1 сентября начнет действовать еще одна система по аналогии с социальной регистрацией во время пандемии. Теперь мигрантам предстоит подтверждать свое местоположение через специальное приложение.

Дополнительно вводится электронная карта мигранта с QR-кодом. По ней полиция сможет проверить все данные о человеке — от сроков пребывания до возможных нарушений.

И в конце наверное самое абсурдное на сегодняшний день решение властей РФ. Камеры с опознаванием расовой принадлежности прохожих в соответствии с госконтрактом начали работать на улицах Петербурга. «У нас есть один из видов аналитики — распознавание нескольких видов рас, национальностей, шесть видов, по которым можно выявлять концентрацию определенных национальностей в определенных местах по городу», — заявил на бюджетных слушаниях замглавы комитета по связи мэрии. Всего таких камер будет 8000.

Представьте, что подобные камеры работают, например в Астрахани, где каждый третий — казах, татарин, аварец или азербайджанец. Но если можно в Питере, почему нельзя вводить расовые подходы в Москве, Воронеже, Краснодаре, далее везде?

Такая ситуация вызывает недоумение и гнев в соседних странах, которые не понимают логику бывшего большого брата. Четко об этом написали армянские коллеги: в истории давно уже придумана более простая и менее затратная система. Заставляете мигрантов пришивать звезду на груди, и вопрос решен. Зачем тратить столько денег на более современную упаковку, если суть одна и та же?

Одним словом, в России все идет по заветам классиков национал-социализма. Могут повторить, да?!

P.S.

— Ты откуда?

— Из Азербайджана я, студент. Учусь в университете.

— Быстро покинь автобус. Мы азербайджанцев не обслуживаем.

Из диалога студента-азербайджанца и кондуктора автобуса в Екатеринбурге. Ничего не напоминает?…

Товарищ Мирджафар