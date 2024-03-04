Помните знаменитые слова главного пропагандиста нацистской Германии – «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней», и шесть принципов пропаганды по Геббельсу⁠⁠?

Вкратце:

— Пропаганды должно быть много, очень много. — Предельная простота любых посланий. — Лозунг неизменно должен повторяться в конце каждой речи, каждой статьи. — У людей не должно быть выбора, ведь он уже сделан за них. — Воздействовать в основном на чувства и лишь в самой малой степени апеллировать к мозгу. — Шок и ложь — вот два кита, на которых стоит совершенная пропаганда.

Знакомо? О, да! История повторилась, но в гротескном виде. Ни один трезвомыслящий человек, даже в самой России, не воспринимает всерьез и не верит ушатам грязи и человеконенавистничества, льющимся из эфиров российских телеканалов. Потому и рейтинги пропагандистских каналов обрушиваются по мере роста на них абсурдных заявлений и обозначения невыполнимых целей. Которые, кстати, оборачиваются прямо противоположным подразуеваемому результатом. Как, к примеру, расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции с увеличением границ альянса в два раза вместо «отползания» к границам 1997 года.

Искусством геббельсовской пропаганды, казалось бы, в совершенстве овладела главная российская пропагондонша, взвалившая на свои хрупкие плечи весь кремлевской нарратив, Маргарита Симоньян. Но, поскольку, ее вера в своего фюрера и его нацистскую идеологию зиждется, в отличие от Геббельса, положившего на эшафот вместе со своей головой и головки своих шестерых детей, на вполне обыденных меркантильных, финансовых интересах, то и особого успеха, несмотря на многомиллиардный бюджет руководимых ею масс-медиа, на весь мир денно и нощно пропагандирующих путинскую власть, она не достигла.

Вся цивилизованная часть мировой общественности однозначно осудила российскую агрессию против Украины и уже к концу второго года войны против соседней страны сплотилась как никогда для оказания финансовой и военной поддержки украинскому народу. Потерпев поражение в информационной войне посредством действующих во всем мире отделов RT и Sputnik, закрытых на следующий же день полномасштабного вторжения, Марго и ее боты благополучно перешли на зомбирование Запада через социальные сети. В чем призналась Марго лично в программе другого пропагандиста войны Владимира Соловьева «Воскресный вечер» (https://www.youtube.com/watch?v=HOt9OAOpGQs).

Во-первых, на 20-й минуте программы она проговорилась – Московское царство было всего лишь пригородом Владимирского княжества, чем разнесла в пух и прах идеологию своего босса о величии и державности России.

А на 22-й минуте она признается, что после начала войны и закрытия руководимого ею масс-медиа, ей пришлось организовать «партизанскую» инфовойну.

Цитата от Маргоши: «Очень быстро меняется общественное мнение на Западе благодаря «нашим ребятам», которые в условиях, когда нас вырубили отовсюду, смогли построить огромную, целую империю партизанских проектов, которые работают с общественным мнением, донося правду до западной аудитории. В 2022-м году население почти всех стран G7 считали главной угрозой для себя Россию (что говорит о том, что Маргоша зря ела хлеб с маслом и икрой – авт.), в 2023-м остались только две страны, самые упертые – Британия и Япония, во всех остальных не Россия, а миграция, жара, глобальное потепление, терроризм стали главными угрозами. В 2024-м Британия останется в гордом одиночестве, мы запустили в Японии соцсети Х на японском языке опрос, набравший 8 млн просмотров — 58% не хотят помогать Украине, хотят – 4%».

Не упомянув при этом, что именно Япония, пока рвущийся к власти Трамп блокирует американскую помощь Украине, наряду с европейскими странами взвалила на себя задачу поддержать украинцев, пообещав финансовую помощь на 12,1 млрд долларов.

О развязанной Кремлем пропагандисткой партизанской войне против мира 2 марта написало и немецкое издание Der Spiegel в аналитической статье «Как работает российская военная пропаганда в Telegram».

Издание отмечает, что только за последние два года количество русскоязычных каналов в Telegram выросло с 300 000 до более чем 700 000. Число российских пользователей Telegram удвоилось с начала 2022 года — до 80 миллионов пользователей. SPIEGEL выявил десять каналов на немецком языке, которые поддерживают российский конфликт в Украине, распространяют фейковые новости и последовательно изображают AfD как «народную партию», ставшую жертвой истеблишмента. Шесть из них появились после начала конфликта. Они заполнили пробел, образовавшийся после того, как в начале 2022 года в Германии были запрещены российские пропагандистские СМИ RT и Sputnik. В основном анонимные авторы представляются на Z-каналах как «партнеры» и часто репостят материалы своих российских «коллег».

Существуют десятки подобных каналов на нескольких европейских языках, а также программы на русском языке для русских, живущих в Европе. Они рекламируются на Z-каналах и также получают деньги от Путина, как показывает исследование российского эмигрантского издания «Новая газета Европы».

Издание напоминает о встрече в середине июля 2023 года француженки Кристель Неан с главой Кремля, во время которой она рассказала ему о своем канале «Донбасс Инсайдер». Затем она попросила российского президента помочь «всем западным журналистам, которые говорят правду, объединиться в кулак в борьбе с западной пропагандой» в рамках платформы, основанной «Диалогом», центром компетенций в сфере интернет-коммуникаций. Путин распорядился выделить больше денег на эту платформу и поддержать Неан «ресурсами».

В статье SPIEGEL ссылается на конкретных людей, которые на протяжении определенного времени работали на Кремль, продвигая антиукраинскую политику. Так, представившаяся Анастасией россиянка призналась авторам статьи, что сеяла ненависть в Интернете много лет. До зимы 2021 года она работала писателем у Кристины Потупчик — влиятельного прокремлевского предпринимателя и специалиста в области PR-технологий. В ее обязанности входило регулярно публиковать посты как минимум в пяти Telegram-каналах из примерно 50, которыми управляет Потупчик. Почти сто коллег выполняли аналогичную работу. По словам Анастасии, каналы репостят друг друга, чтобы набрать больше подписчиков. Ее руководитель Александр, с которым она иногда встречалась в офисе Потупчик в центре Москвы, давал ей указания, как писать о политических событиях и людях. По словам Анастасии, в качестве автора Telegram в России она получала эквивалент тысячи евро в месяц. «Нам, авторам, платили наличными. Я получала зарплату лично в офисе Потупчик. Я видела много наличных в черных спортивных сумках на столах», — рассказывает Анастасия. На вопрос, от кого эти деньги, руководитель назвал имя: Сергей Кириенко.

Однако, говорится в статье, настроение на Z-каналах в последнее время сильно колеблется. Первоначальная эйфория после начала конфликта длилась всего несколько недель. Последовал шок, когда стало ясно, что Россия не сможет взять Киев. А после отступления из Херсона — единственного крупного города, который был взят без серьезных разрушений, «наступил гнев». Подавленному состоянию способствовала и история с Пригожиным, который рассказывал в соцсетях о поражениях из-за нехватки боеприпасов, высоких потерях, усталости солдат и отсутствии четкой цели конфликта.

Но, как говорится в статье, после доведения до самоубийства 21 февраля военного блогера Андрея Морозова, написавшего пост о больших потерях в боях вокруг Авдеевки, и обвиненного пропагандистами в «гнусной дискредитации армии», и в Z-пропаганде разгорелся конфликт и у многих появились опасения репрессий, вплоть до угроз жизни. Что, естественно, поубавит пыл проплаченных Z-ботов, а по мере проигрыша в войне поостынет и жар. Да и веры Z-пропаганде становится все меньше и меньше, Чему в немалой степени поспособствовала и лекция российского лидера Такеру Карлсону. Как бы Маргоше не остаться и без партизанов в соцсетях. Даже головы самих россиян, похоже, протрезвели, судя по нескончаемому потоку к могиле убитого на каторге главного оппонента Кремля Алексея Навального. Да и Коминтерн недолго продержался после смерти великого кормчего Советского Союза…