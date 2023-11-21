Выявляются и разрушаются искусственные фортификационные сооружения, созданные армянской армией на территориях Азербайджана в период оккупации.

Как сообщает карабахское бюро АПА, были обнаружены и демонтированы «тросы» , которые армянская армия соединила друг с другом в целях защиты от атак с воздуха, а точнее железные сети.

После 44-дневной Отечественной войны подобные линии обороны впервые были обнаружены на Гадрутском направлении. Затем их обнаружили на территории освобожденного от оккупации села Гызыллы Кенгерли Агдамского района. Этот «метод» предотвращения воздушного нападения был обнаружен также в горах Шуши и Лачина. Эти фортификационные сооружения были созданы для предотвращения полетов авиации азербайджанской армии на небольшой высоте во время широкомасштабных боевых действий.

Серьезным и коварным препятствием считаются толстые тросы общей длиной более 1000 метров, протянутые армянской армией между горными вершинами – тросы, прикрепленные к этим тросам и свисающие вниз через каждые 40 метров.