В Эстонии близ границы с Россией приступили к масштабному строительству пограничных оборонительных сооружений, пишет портал телерадиовещания ERR.

«К концу 2027 года у нас должно быть готово 40 с лишним километров противотанковых рвов, а также около 600 бункеров, либо уже вкопанных в землю, либо, по крайней мере, хранящихся как можно ближе к местам их размещения», — сказал инженер-инспектор генерального штаба Сил обороны подполковник Айнар Афанасьев.

Рядом с пограничным забором и противотанковыми рвами также будут установлены «зубы дракона» и режущая проволока.

Противотанковые рвы, как часть Балтийской оборонительной зоны, будут прорыты в основном близ юго-восточной границы, так как на востоке и северо-востоке естественными препятствиями рассматриваются река Нарва и Чудское озеро.

Оборонительную зону планируется создать на восточной границе протяженностью почти 100 километров и шириной около 40 километров от сухопутной границы.