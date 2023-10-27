Безопасностью международных коммуникаций, проходящих по Армении, будет заниматься одно из подразделений СНБ. Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил председатель Национального собрания Ален Симонян.

«По моей информации, это будет одно из подразделений Службы национальной безопасности. И это ответ на вопрос, как будут контролироваться коммуникации, проходящие по нашей территории. Уже есть сформированная структура, и она будет заниматься коммуникациями», — сказал Симонян.

Спикер НС подчеркнул, что Республика Армения не может исключать себя из экономических и торговых отношений региона.

«Мы должны сделать все, чтобы открыть все наши дороги с Азербайджаном и Турцией. Обещаю, что в этом случае экономика Армении вырастет в два, в три раза, и наши сограждане это увидят, и у нас наконец-то будет мир», — заключил Симонян.

Никол Пашинян на Международной конференции «Шелковый путь» в Тбилиси заявил, что в правоохранительной системе Армении будет создано специальное подразделение, функцией которого будет обеспечение безопасности международных сообщений, грузов, транспортных средств и людей, переходящих границу Армении.