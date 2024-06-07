Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян, коснувшись вопроса о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала армянских парламентариев представить список убитых в Буче, который был передан им из Киева, отметил, что никакая делегация из Армении не ездила в Украину.

Как сообщает Арменпресс, об этом спикер НС Армении сказал на брифинге с журналистами, подчеркнув, что не комментирует слова Марии Захаровой.

«Она также сказала, что какая-то делегация посетила Украину. Никакая делегация не ехала из Армени», — сказал Симонян.

Он отметил, что не комментирует абсурд и ложь, которые уже стали обычной рабочей практикой.

«Она просто лжет», — заявил Ален Симонян, коснувшись предположений Марии Захаровой.

Относительно сообщения о том, что глава административного района Нор Норк города Еревана посетил Украину, Ален Симонян отметил, что передаст администрации Нор Норка, чтобы администрация Нор Норка официально ответила представительству МИД РФ.

«Обещаю, что администрация района ответит или напишет. Может быть, муж нашей соседки тоже поехал в Украину. Ни один депутат, тем более группа депутатов, не может куда-то поехать и об этом никто не узнает. Это ложь, много лжи», — заключил спикер Национального Собрания.