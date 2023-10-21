Египетские власти никогда не закрывали наземный переход «Рафах» на границе с палестинским сектором Газа, а его нормальной работе препятствовали атаки со стороны Израиля. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, открывая каирский саммит мира по Палестине.

«Египет ни в какой момент не закрывал контрольно-пропускной пункт «Рафах», но израильские бомбардировки помешали его стабильной работе», — сказал египетский лидер. По словам ас-Сиси, египетская сторона готова «обеспечить устойчивую эксплуатацию наземного перехода «Рафах».