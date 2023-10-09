Израильская армия завершила эвакуацию в районах на границе с сектором Газа, бойцы ХАМАС больше не проникают на территорию страны. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на представителя армии.

«Мы завершили эвакуацию общин на границе с сектором Газа. <…> Никакие члены ХАМАС не проникают в Израиль», — заявил пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари.

До этого в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что все населенные пункты у границы с сектором Газа находятся под контролем военных.

По словам представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, израильские войска восстановили контроль над всеми городами на границе с сектором Газа и ни в одном из городов не ведутся боевые действия.