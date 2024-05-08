Самолет F-16 ВВС Сингапура разбился на авиабазе.
Как передает #, об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение министерство обороны Сингапура.
Согласно информации, самолет F-16 ВВС Сингапура потерпел крушение на авиабазе Тенгях в среду.
В заявлении министерства говорится, что у самолета «возникла проблема во время взлета, и пилот отреагировал в соответствии с экстренными процедурами». Пилот успешно катапультировался, находится в сознании, может ходить и получает медицинскую помощь.
Расследование по данному факту продолжается.