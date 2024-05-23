Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, Средний коридор) способен кардинально изменить уровень евразийского сотрудничества.

Как передает #, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня на Казахско-сингапурском бизнес-форуме.

«Это самый короткий и устойчивый маршрут из Центральной и Восточной Азии в Европу. Считаем, что сингапурские компании и финансовые институты могут извлечь значительную выгоду, изучив возможности для бизнеса и инвестиций в этой области», – сказал Токаев, слова которого приводит пресс-служба президента Казахстана.

Токаев отметил, что на протяжении долгого времени географическая отдаленность и недостаточные связи сдерживали экономическое взаимодействие. Сегодня благодаря глобализации и развитию инфраструктуры страны взаимосвязаны между собой как никогда.

Президент Казахстана привел в пример синергетическое партнерство между казахстанской компанией КТЖ и сингапурской PSA International, нацеленное на расширение потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Токаев также сообщил о готовности Казахстана обеспечить поставки в Сингапур критически важного сырья и природных ресурсов

«С учетом того, что мировой спрос на редкие металлы к 2040 году вырастет в четыре раза, Казахстан, располагающий примерно 5000 неразведанными месторождениями, может стать надежным партнером для совместного развития данного потенциала. Мы возлагаем большие надежды на долгосрочное сотрудничество с компанией Indorama, которая заинтересована в разведке медных и фосфатных месторождений в Казахстане», – подчеркнул он.

Транскаспийский международный транспортный маршрут — международный транспортный коридор, пролегающий через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.