Министр экономики Микаил Джаббаров на полях Всемирного экономического форума (ВЭС) в Давосе дал интервью китайскому телеканалу CGTN Europe.

Как сообщает #, об этом министр написал в своем аккаунте в социальной сети ”Х“.

«В интервью китайскому телеканалу CGTN Europe рассказал о мерах, реализуемых в Азербайджане для поддержки устойчивой экономики, соответствующей глобальным реалиям, а также обеспечения перехода на возобновляемые источники энергии и проведения COP29. Также говорили о развивающихся торговых и инвестиционных связях между Азербайджаном и КНР», — отмечается в сообщении.