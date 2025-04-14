Введение Дональдом Трампом импортных пошлин в размере 145% на все товары из Китая грозило Apple серьезными проблемами, пишет Bloomberg.

Последовавшее за этим решение администрации США вывести из-под дополнительных тарифов смартфоны, планшеты и компьютеры уберегло компанию «от тяжелейшего кризиса со времен пандемии COVID-19», сообщает kommersant.ru.

Как отмечает агентство, сразу после объявления Трампом о введении 145-процентных пошлин в Apple начали разрабатывать экстренные меры по спасению бизнеса. Компания, в частности, собиралась перенастроить свою цепочку поставок так, чтобы производить больше iPhone для США в Индии. Это позволило бы избежать столь высоких импортных пошлин и значительного роста цен на смартфоны, отмечает Bloomberg. Однако агентство добавляет, что осуществить этот план в любом случае было бы очень непросто. По подсчетам Morgan Stanley, 87% iPhone производятся в Китае. Там же в ближайшее время начнется и сборка новейшей модели iPhone 17. Примерно четыре из пяти iPad также производятся в Китае, как и 60% компьютеров Mac. И даже в случае успешных переговоров с новыми поставщиками это решение почти наверняка привело бы к росту цен на продукцию.

«Хотя Трамп подталкивает Apple к тому, чтобы производить iPhone в США, нехватка отечественных инженеров и производственных мощностей делает это практически невозможным в краткосрочной перспективе»,— пишет Bloomberg.