Украинский президент Владимир Зеленский подписал указы о выходе республики из ряда соглашений Содружества независимых государств (СНГ), в том числе о вооруженных и стратегических силах. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Зеленского.

Согласно распоряжениям, страна разорвала соглашение СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках, заключенное в 1991 году. Помимо того, Украина аннулировала свое участие в еще двух договорах: по стратегическим силам 1991 года, а также о статусе стратегических сил 1992 года.

По данным офиса главы государства, республика вышла из соглашения о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения, подписанное в 1992 году.