Власти Италии приостановили действие Шенгенского соглашения с Испанией и распорядились закрыть морские и воздушные границы между двумя странами после массового притока мигрантов в испанский эксклав Сеута. Об этом сообщает La Stampa. Также министр внутренних дел Италии Маттео Пиантедози провел телефонный разговора с французским коллегой Лораном Нуньесом, после чего Париж принял решение об усилении контроля на сухопутной границе Франции и Италии.

По данным источников Adnkronos в итальянском МВД, Италия с 1 августа на месяц восстановит контроль на воздушной и морской границе с Испанией с возможностью продления этого срока. При этом для граждан Италии, Испании и других стран ЕС ничего не изменится: они по-прежнему смогут въезжать в Италию без дополнительных бюрократических процедур. Проверки будут носить выборочный характер и коснутся только граждан третьих стран, прибывающих из Испании, — власти будут проверять законность их въезда. Для пассажиров, следующих из Италии в Испанию, никаких изменений также не предусмотрено.

Миграционный кризис в Сеуте привёл к гибели не менее 57 человек, сообщают El País и RTVE Noticias. При этом, по данным Мадрида, большинство прибывших мигрантов уже вернулись в Марокко. Согласно последней оценке испанского правительства, обратно отправились около 37,5 тыс. человек из 40–60 тыс., прорвавшихся в Сеуту за последние сутки.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о солидарности с Испанией и предложил ей помощь. Он отметил продолжающееся сотрудничество Мадрида с Марокко, благодаря которому, по его словам, около 40 тыс. человек вернулись из Сеуты в Марокко. Макрон также подтвердил усиление контроля на границе с Испанией. Для этого, по его словам, будут задействованы самолеты, четыре мобильных подразделения и беспилотники.

Ранее десятки тысяч мигрантов прорвались из Марокко в Сеуту, после чего испанские власти направили туда военных для обеспечения безопасности. Кризис начался на фоне решения Верховного суда Испании, запретившего упрощённый возврат мигрантов, задержанных в море при попытке добраться до эксклава.

Сеута — испанский эксклав на северном побережье Марокко и один из двух, наряду с Мелильей, сухопутных участков внешней границы Евросоюза с Африкой. В городе проживает около 85 тыс. человек. От материковой Испании его отделяет Гибралтарский пролив. (themoscowtimes.com)