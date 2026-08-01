После резкой критики со стороны ряда стран Евросоюза в связи с вторжением десятков тысяч нелегальных мигрантов в испанский эксклав Сеута в Северной Африке премьер-министр Испании Педро Санчес призвал провести специальное совещание ЕС на уровне министров. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на письмо Санчеса.

Санчес осудил «позицию» некоторых государств-членов ЕС, назвав ее продиктованной «предрассудками, дезинформацией, неосведомленностью или политическими интересами». Он также назвал призывы к временному исключению Испании из Шенгенской зоны «эгоистичными, поляризующими и незаконными». В письме председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Европейского совета Антониу Коште Санчес предложил провести совещание в формате видеоконференции.

Санчес подчеркнул, что Испания восстановила контроль над границей менее чем за 48 часов, оказала гуманитарную помощь и позволила вернуться большинству людей. Однако он подчеркнул, что защита внешних границ ЕС должна быть общей ответственностью всех государств-членов.

В течение двух суток около 60 тысяч мигрантов нелегально прорвались в граничащий с Марокко испанский эксклав Сеуту, население которого составляет около 85 тысяч человек. Десятки людей утонули, пытаясь доплыть из Марокко до Сеуты. По состоянию на полдень 1 августа число погибших составило 67 человек. Прорвавшиеся в Испанию марокканцы — это в основном молодые люди до 30 лет, сообщили DW в министерстве внутренних дел Испании.

Прорыв десятков тысяч нелегальных мигрантов — это нападение на Испанию и «нарушение территориальной целостности» страны, заявил Санчес. Мадрид впервые с 2021 года направил в эксклав военных для поддержания порядка. К вечеру 31 июля правительство Испании сообщило, что десятки тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко через сухопутную границу. По словам министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, кризис фактически преодолен: почти все, кто проник в Сеуту, к тому моменту уже вернулись в Марокко. Агентство EFE сообщило, что за последние двое суток обратно вернулись почти 70 тысяч нелегальных мигрантов.

В состоянии повышенной готовности оставались и силы в Мелильи — другом испанском эксклаве в Северной Африке. По сообщениям агентств, в ночь на 1 августа около 500 человек также попытались проникнуть со стороны Марокко, забрасывая камнями сотрудников правоохранительных органов.