Испания не исключает признание палестинского государства вопреки воле Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес.

«Мы должны сделать это вместе с ЕС, но если Евросоюз не признает палестинское государство, то Испания примет собственное решение»,-сказал политик.

По его словам, «пришло время международному сообществу и Европейскому союзу признать палестинское государство.

Ранее на прошлой неделе в ходе выступления в парламенте страны Санчес заявил, что одним из приоритетов нового правительства Испании станет признание палестинского государства.

Кроме того, премьер Испании довел свою позицию до сведения израильского коллеги Биньямина Нетаньяху в ходе состоявшихся накануне в Иерусалиме переговоров.

Первой в ЕС Палестину признала Швеция в 2014 году.